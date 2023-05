“Ma che cos’è questa cafonata?”. I Ferragnez di nuovo nel mirino dei follower: “Che squallore” | VIDEO

I Ferragnez di nuovo nel mirino dei follower per una clip della loro serie

Chiara Ferragni e Fedez finiscono di nuovo nel mirino dei social per una clip di anticipazione della seconda stagione dei Ferragnez, la serie che racconta la loro vita professionale e privata.

Nel filmato, proposto in occasione della prossima uscita della serie, in onda su Amazon Prime a partire dal 18 maggio, si vedono Chiara Ferragni, Fedez e il figlio Leone in macchina mentre di un cattivo odore proveniente dall’interno dell’abitacolo.

“Ma che puzza c’è?” dichiara Fedez mentre il primogenito accusa il padre di aver prodotto una flatulenza: “Sei tu che l’hai fatta papà?”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Il filmato ha provocato un polverone sui social. “Che tema avvincente” ha scritto un utente, mentre un altro follower ha commentato: “Mi sembra il promo adeguato ad una serie di altrettanta classe”.

“I contenuti denotano chi li propone… Tra puzze e pannolini sporchi vi classificate da soli, ormai. Squallore, tristezza, vuoto assoluto, rozzo, volgare e ipercafonal… Battute da osteria di periferia nelle commedie all’italiana demenziali…” è il pensiero di un’altra follower della coppia.

E ancora: “Ma cos’è sta cafonata?” si chiede qualcun altro. “Che discorsi di alto livello culturale!!” sentenzia invece un altro utente.