Fedez cerca di fare pace con J Ax dopo il litigio, ma lui si rifiuta

Secondo alcune indiscrezioni Fedez avrebbe cercato di fare pace con J-Ax dopo il noto litigio. I due sono amici e collaboratori da sempre, e il giovane rapper milanese deve a J-Ax gran parte del suo successo. Ma da qualche mese il loro rapporto è in crisi. Hanno interrotto ogni collaborazione dopo aver sfornato successi come “Italiana” e “Vorrei ma non posto”, senza dare spiegazioni.

Ma oggi il settimanale Chi racconta che Fedez avrebbe cercato di riavvicinasi a J-Ax, senza però riuscire a far pace con l’amico.

Sembra infatti che Elaina, la moglie di J Ax, non abbia invitato Fedez alla sua grande festa di compleanno.

Secondo la rivista di gossip Elaina ha festeggiato il suo compleanno a Milano, con un party in cui erano presenti anche amici e colleghi del marito come Fabio Rovazzi, Michelle Hunziker, Nicola Savino, Max Pezzali e altri del giro di Fedez.

Ma lui era assente.

“Assente, ovviamente, l’ex socio Fedez. Nonostante un tentativo di quest’ultimo di ricucire i rapporti, oggi la pace è lontanissima tra i due”, si legge sul settimanale.

La pace tra J-Ax e Fedez dopo il litigio, insomma, sembra ancora lontana. E nessuno ancora oggi conosce i veri motivi della rottura.

