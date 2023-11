Lite Fedez-Luis Sal, l’ultima indiscrezione: “Ecco com’è finita tra i due”

La lite tra Fedez e Luis Sal si sarebbe risolta con un accordo tra le parti: è quanto sostiene un’indiscrezione pubblicata sul nuovo numero del settimanale Chi.

“Pare si sia risolta con accordo economico e patto di riservatezza tra le parti in causa” si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini.

Nella scorsa primavera, infatti, Luis Sal era improvvisamente sparito da Muschio Selvaggio, il podcast ideato e co-condotto dallo youtuber insieme a Fedez.

Dopo alcune settimane di silenzio, era stato il rapper a fornire delle spiegazioni affermando che tra i due c’era stato un diverbio poco dopo Sanremo: “‘Il format in questo momento ha preso una connotazione che è più di Federico che di Luis, non voglio più farlo’ – era stata la spiegazione di Luis Sal fornita a Fedez – Io non l’ho presa benissimo, ci sono rimasto molto male anche perché avevamo fondato una società qualche settimana prima”.

“Ad oggi Luis è ancora nella sigla perché il podcast è ancora di Luis. Avevamo fatto una società al 50%, ma di fatto oggi non partecipa a tutto quello che concerne la vita della società Muschio Selvaggio, che invece porto avanti io” aveva aggiunto Fedez.

Poco dopo, lo stesso Luis Sal aveva risposto al cantante in un ormai celebre video in cui, tra le altre cose, affermava: “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”.

Secondo lo youtuber, Fedez gli avrebbe proposto di scusarsi per la sua assenza “con un testo concordato. Ti pago con l’obbligo di riservatezza e compro il 50% delle tue quote”.

Ed è proprio così che, secondo quanto rivela Chi, sarebbe finita la diatriba tra i due con Fedez che, nel frattempo, è tornato al timone della nuova edizione del podcast affiancato da Mr. Marra.