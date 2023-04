Fedez presenta J-Ax a Vittoria, la reazione della bambina è esilarante

Divertente siparietto tra Fedez, J-Ax e Vittoria, la secondogenita del rapper e Chiara Ferragni. In una stories postata sul suo profilo Instagram, infatti, il cantante ha fatto uno scherzo alla piccola presentando J-Ax come suo nuovo babysitter.

Nel filmato si vede Fedez che apre la porta al collega con la bambina che, una volta visto il cantante, si volta e se ne va.

“Vuoi dare un bacino ad Ax?” chiede Fedez alla figlia con la piccola che risponde con un secco “No”.

“L’ha presa bene dai” ha scritto il cantante sui social. La scenetta ha divertito molto i follower, i quali, al tempo stesso, si sono chiesti come mai il cantante degli Articolo 31 fosse a casa di Fedez?

Che tra i due ci sia un nuovo progetto in vista? Entrambi gli interpreti non hanno chiarito il motivo dell’incontro. Fedez di recente ha annunciato per il 27 giugno la seconda edizione di LoveMi, il concerto benefico gratuito a Piazza del Duomo, a Milano, al quale l’anno scorso aveva preso parte proprio J-Ax.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Non è chiaro se il cantante degli Articolo 31 sia tra i protagonisti anche di questa nuova edizione.