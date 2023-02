Sanremo 2023, perché Fedez e J-Ax hanno litigato (e poi fatto pace): il motivo

Perché Fedez e J-Ax hanno litigato in passato e poi fatto pace? Una domanda che molti fan si stanno ponendo oggi, visto che Fedez è l’ospite scelto dagli Articolo 31 nella serata delle Cover (duetti) del Festival di Sanremo 2023. Una storica reunion quella che vede di nuovo insieme J-Ax e Dj Jad, che sta caratterizzando questa 73esima edizione. Al loro fianco stasera, venerdì 10 febbraio, Fedez, che negli ultimi anni proprio con J-Ax ha scritto alcuni dei maggiori successi, salvo poi una clamorosa rottura.

Tra i due ora è tornato il sereno, in particolare dopo che Fedez ha vissuto mesi difficili a causa di un tumore al pancreas, per fortuna ora superato. Ma perché Fedez e J-Ax avevano litigato? Per alcuni anni li abbiamo visti sempre insieme, come fratelli, a sfornare tormentoni estivi da record e riempire gli stadi. Poi una rottura che sembrava insanabile. Poi a sorpresa di nuovo abbracci e il progetto insieme per Milano, Love MI: “Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio. In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un’esistenza serena. La vita è una strana coincidenza, ci siamo rivisti il giorno in cui Federico ha scoperto di avere il tumore al pancreas dopo esserci risentiti al telefono qualche giorno prima dopo 4 anni di silenzio”, avevano annunciato sui social nel maggio 2022.

La rottura tra i due era iniziata quattro anni prima. Ai tempi lui e Ax avevano fondato una loro società, Newtopia, ma un collaboratore che considerava la madre (nonché manager) di Fedez troppo invadente, aveva in mente il grande scisma, lui di qua, loro di là, in una società speculare a Newtopia. “J-Ax mi aveva giurato di essere estraneo a tutto questo, alla nuova società, all’addio di Rovazzi — raccontava Fedez —. Ed è così che abbiamo deciso di andare avanti facendo San Siro”.

Poi J-Ax avrebbe confessato di avergli mentito: era al corrente di tutto e faceva parte della nuova società, ma non l’aveva detto a Fedez perché non saltasse il concerto. E la loro amicizia si è interrotta. “La ferita in realtà è stata più grande, perché io non ho perso un socio ma un pezzo di famiglia acquisita”, spiegava Fedez. “Non sono un traditore. Ma non parlerò mai di questa vicenda in pubblico”, aveva ribadito J-Ax.

Dopo quattro anni la pace. “Odio il conflitto, faccio finta che vada tutto bene e poi tronco di netto. Con Fedez avevo innanzitutto un’affinità artistica, è uno che vuole spaccare il sistema (oddio, come tutti quelli che hanno successo poi è diventato organico al sistema, ma fa niente…). Avere dipendenti mi ha tolto la serenità. Avevo paura per loro, nel mondo dello show business può finire tutto in un attimo. Io voglio serenità, sono un paranoico che soffre d’ansia”. Come direbbe Venditti, “certi amori non finiscono”.