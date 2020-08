Federico Fashion Style: “Francesca Pascale con Paola Turci? Felice per loro”

Il gossip dell’estate è sicuramente quello legato a Paola Turci e Francesca Pascale, l’ex di Silvio Berlusconi, immortalate dal settimanale Oggi mentre si scambiano effusioni a bordo di uno yacht. Sulla nuova storia d’amore è intervenuto Federico Lauri (il Federico Fashion Style della tv), amico di tantissimi vip tra cui le due donne finite al centro del gossip. “La libertà è sinonimo di felicità – ha detto a Il Messaggero -. Sono loro amico, non ne sapevo nulla, se è come si vede dalle foto sono felice per loro”.

Clienti e amiche come tante altre vip italiane (Valeria Marini è stata la prima), ma non solo. “Sì, Valeria è nel mio cuore, siamo grandi amici ed è la madrina di mia figlia. È molto esigente, ma Valeria è Valeria: è top! L’adoravo anche prima di conoscerla, lei è stata molto gentile perché ha parlato bene del mio lavoro e così c’è stato il boom. Quante clienti ho? Non lo so, tantissime, non c’è una vip alla quale non abbia fatto i capelli”. Qualche nome? “Aida Yespica, Giulia De Lellis, Alba Parietti, Laura Pausini, Paola Turci, Wanda Icardi, Francesca Pascale”.

“Francesca Pascale capricciosa? No, è una bellissima persona, una ragazza semplice – ha raccontato Federico -. Paola Turci? Sì è fidata di me, a Sanremo due anni fa le ho consigliato di scoprire il viso, di non coprire le cicatrici con i capelli, sei bellissima le ho detto”.

