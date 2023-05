La rivelazione shock di Fabrizio Corona: “Prendo 4 pillole di Cialis al giorno per dimagrire”

La rivelazione di Fabrizio Corona: “Prendo 4 pillole di Cialis al giorno”

Fabrizio Corona non smette di far parlare di sé: l’ex paparazzo, infatti, ha confessato di prendere 4 pillole di Cialis, farmaco usato per trattare la disfunzione erettile, al giorno per dimagrarire.

Ospite del podcast Gurulandia, Corona ha dichiarato a proposito del suo benessere fisico: “Prendo 100 pillole al giorno. Faccio 3 massaggi a settimana, faccio le lampade”.

Alla domanda del conduttore se fosse vero che assuma quattro pillole di Cialis al giorno, l’ex paparazzo ha risposto: “Me l’ha dato l’urologo. Innanzitutto è il miglior termogenico che c’è, ti fa dimagrire, bruciare grassi. Oggi mi sono mangiato un panino mentre venivo qui, integrale con la bresaola, ne prendi una e bruci i grassi”.

“Almeno muoio magro” ha risposto poi Corona alla domanda se non avesse paura di morire dal momento che il farmaco può avere delle controindicazioni.

E a proposito di rapporti sessuali, l’ex fotografo ha rivelato: “Ho avuto più di 5 mila donne. La prima volta che ho fatto l’amore avevo 13 anni. Metti dai 18 ai 50, sono 32 anni. 32 per 365 quanto fa”.