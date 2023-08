Fabrizio Corona: “Le nozze con Giacomo Urtis? Ok, ma poi vorremmo essere ospiti di Myrta Merlino”

Fabrizio Corona parla delle presunte nozze con Giacomo Urtis

Dopo qualche ora di silenzio, Fabrizio Corona commenta le dichiarazioni di Giacomo Urtis, il quale aveva affermato che l’ex paparazzo gli aveva chiesto di sposarlo.

“Me l’ha chiesto oggi. Io sono innamorato. Spero che lui non lo faccia per business” ha dichiarato il chirurgo dei vip a Dagospia con la notizia che in breve tempo ha fatto il giro dei social.

Ora, lo stesso Corona ha commentato la notizia con una stories pubblicata sul suo profilo Instagram. “Sì ok ma vorremmo la copertina di Vanity Fair e il post augurale di qualche direttore creativo che passa le vacanze nei trulli facendo finta di essere povero” ha scritto l’ex paparazzo.

“Poi vorremmo essere ospiti della Merlino e vorremmo che le nozze fossero celebrate da Sala con la Schlein che suona Zombie. Per oggi ci accontentiamo di ridere, cosa che di questi tempi sta diventando un reato” ha concluso Fabrizio Corona.