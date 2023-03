Giacomo Urtis a Belve: “Ero invaghito di Fabrizio Corona, tra noi c’è stata intimità”

Giacomo Urtis è tra gli ospiti della puntata di Belve in onda martedì 7 marzo. Nel corso dell’intervista rilasciata a Francesca Fagnani è tornato a parlare del suo rapporto con Fabrizio Corona. Già in passato, aveva fatto delle rivelazioni piccanti su questo argomento. In particolare, durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, aveva parlato di una relazione intensa con un uomo: “Io a letto con lui e la moglie guardava, poi io guardavo loro”. Poi Fabrizio Corona, confermò con un pizzico di ironia: “Amore mio… grande unico e solo, era un nostro segreto… dai!”. Ma qual è la verità? Ecco cosa ha dichiarato Giacomo Urtis a Belve.

A proposito del suo flirt con Fabrizio Corona, iniziato dopo un incontro in aeroporto, la Fagnani gli chiede se fosse innamorato di Corona, e Urtis rivela: “Sicuramente ero invaghito, sì”. Alla domanda se l’amore fosse ricambiato, Urtis risponde: “Ti direi di sì.” E la Fagnani insiste: “Ma quindi è amicizia o amore?”, “Un ibrido” afferma Urtis svicolando. E allora la Fagnani: “Ma si è sentito in competizione con Nina Moric o con Belen?”, Urtis replica: “Quello che c’era tra me e fabrizio era una cosa a parte”. La Fagnani chiede: “Pero’ non c’e’ mai stato un rapporto d’amore reale, fisico, o si?”, Urtis chiude il discorso: “Puo’ essere che qualche volta ci sia stata dell’intimità, ma insomma…cose nostre”. E sui suoi attuali rapporti con Corona, ammette: “Ci sentiamo ancora tutti i giorni”.

E ancora, a ruota libera su Berlusconi: “Simpatizzo per lui e sono molto amico della Fascina”. Quando la Fagnani chiede un giudizio professionale sull’immagine estetica del Cavaliere e prova a chiedere se è il suo medico, lui imbarazzato prima dice “queste cose non le so” poi comincia a tessere le lodi di Berlusconi: “è stato ed è ancora un bell’uomo. La sua bellezza non si può ridurre ad un carattere estetico, Berlusconi è bello a 360 gradi”. E la Fagnani insiste: “Ma il viso, i capelli li avrebbe fatti diversamente?”, Urtis chiude: “no, vanno bene così”. E sull’invito alle non-nozze con la Fascina: “Non sono stato invitato. Avranno invitato parenti stretti”. E quando la Fagnani chiede: “Ma non gli ha fatto nemmeno il regalo?” Urtis risponde scherzando:” no…perche’ sono tirchio”.