Nuova indiscrezione di Corona su Ilary Blasi: “Ecco chi è il ragazzo del caffè che avrebbe fatto infuriare Totti”

Fabrizio Corona su Ilary Blasi: “Ecco chi è il ragazzo del caffè”

Fabrizio Corona continua a fornire indiscrezioni sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, fornendo i nomi dei presunti amanti di lui e di lei.

Dopo aver fatto il nome dell’ex ballerino di Amici Alessio La Padula, il quale, secondo l’ex paparazzo, avrebbe avuto un flirt con la conduttrice, ora Fabrizio Corona rivela chi è “il ragazzo del caffè”.

Per chi non lo sapesse, infatti, Ilary Blasi nel suo docufilm Unica, in onda su Netflix, racconta che l’inizio della fine della relazione con Francesco Totti è avvenuta quando quest’ultimo ha scoperto alcuni messaggi tra l’ormai ex moglie e questo ragazzo misterioso.

Totti sarebbe andato su tutte le furie, nonostante Ilary Blasi gli abbia più volte detto, concetto ribadito anche nel docufilm, di non aver fatto nulla se non prendere per l’appunto un caffè a Milano con questo ragazzo.

Secondo Fabrizio Corona, il quale afferma che in realtà ci sarebbe stato molto di più di un semplice caffè tra i due, il ragazzo in questione sarebbe il personal trainer Cristiano Iovino. Un rumor peraltro già circolato nei mesi scorsi.

“Durante uno degli speciali su Mario Caucci (ex marito e padre dei figli di Noemi Bocchi) a Non è l’Arena di Massimo Giletti, l’agenzia Atena, ora editore della testata giornalistica Dillinger News, collaborava con quel programma. E proprio durante quell’intervista, dopo che si era già raccontata la verità sulla fine del matrimonio tra Ilary e Totti e dopo che, l’ex calciatore aveva raccontato la sua versione al Corriere della Sera, noi avevamo mandato il giornalista Moreno Pisto a intervistare quello che oggi è conosciuto come “‘il ragazzo del caffè'” si legge sul sito di Fabrizio Corona.

“Era Cristiano Iovino. Il giornalista chiedeva di ammettere qualcosa sul presunto flirt con Ilary Blasi. Il risultato? Silenzio assoluto da parte del protagonista che tutti conoscevano come un personal trainer”.

E ancora: “Nel docufilm di Ilary Blasi, lei e l’amica lo definiscono un ragazzo particolare e per questo sono molto incuriosite da lui a tal punto da andare a conoscerlo in casa sua per un ‘caffè’. Il gancio per il loro incontro, in questa storia, e come si vede nel docufilm, è Alessia Solidani, amica e parrucchiera di Ilary. La donna, oltre ad avere un negozio all’Eur a Roma, è attiva nelle pubbliche relazioni. Infatti è lei che conosceva Cristiano da tempo”.

“Prima dell’incontro, raccontato da Ilary come un semplice caffè a casa del ragazzo, che guarda caso si trovava vicino alla stazione centrale di Milano, dove abita anche Cristiano Iovino, i due si erano già incontrati sempre a Milano. Infatti, era proprio il periodo di ascesa della conduttrice, quando si inventava qualsiasi scusa pur di non tornare a Roma dal marito Francesco. Proprio in quel periodo l’ex letterina stava iniziando a godersi la vita e la sua indipendenza mentale, come vi abbiamo già raccontato nel post di ieri. Ilary aveva già tradito Totti durante il programma Star in the Star con il ballerino Alessio La Padula”.

Corona, poi, afferma che “quella tra Ilary e Cristiano non è stata una storia d’amore. Ma semplicemente un’avventura, puro divertimento, per trasgredire e forse vivere la vita”.