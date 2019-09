Emma contro uno stalker su Instagram

Emma sbotta su Instagram con un fan che la stalkera.

L’utente commenta ogni suo post, e la cantante, che ha da poco presentato il nuovo singolo “Io sono bella”, non ne può più.

A ogni condivisione nuovi commenti, spesso offensivi e pungenti, che fanno letteralmente infuriare la cantante.

Se la maggior parte dei commenti sono positivi, i disturbatori non piacciono a Emma, che in una storia Instagram si rivolge allo stalker.

“Caro E*****e. Sono giorni che sotto ogni mio post arriva puntualmente il tuo commento, commenti atti a denigrare il mio lavoro e quello della mia casa discografica. Non ho un social media manager. Non sono perfetta, ma almeno sono io tutti i giorni a gestire le cose mettendoci tutta la mia onestà. Non mi sembra di averti incontrato per i corridoi di qualche casa discografica, ma da casa si sa, tutti sanno fare tutto”, scrive Emma Marrone.

“Ti auguro di riuscire nelle tue cose e di non avere mai a che fare con persone presuntuose e saccenti come te, ti auguro che il tuo lavoro venga sempre rispettato, perché dietro ogni singolo passo non hai minimamente idee di quanto lavoro ci sia dietro”, continua Emma sul social.

Ma adesso la cantante di origini salentine ha altro a cui pensare. Con l’uscita del nuovo singolo: “Io sono bella” è presa da tour, nuovi concerti e presentazioni.

Si potrà scordare del suo stalker.

