Emma Marrone, la verità sull’operazione

Emma Marrone è uscita dalla convalescenza, dopo aver subito un’operazione presso l’ospedale di Bologna. A sciogliere la riserva sul suo stato di salute, è la cantante stessa, che sabato 28 ottobre ha fatto sapere in un post Instagram di potersi togliere il braccialetto di un’operazione.

Emma Marrone dall’ospedale rassicura i fan: “È stata dura ma è andata, vi voglio bene”

“Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre,è stata dura…ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto”, ha scritto la cantante di origini salentine, che il 20 settembre aveva annunciato il suo stop alla musica.

La foto del post con il braccialetto che riporta il suo nome ha fatto il giro dei social. Ma c’è anche un’altra indiscrezione che è rimbalzata da un profilo social all’altro, e che ha fatto arrabbiare lo staff di Emma Marrone, rivelata dal settimanale “Di Più” e poi smentita dallo staff della cantante.

Secondo la rivista, Emma durante l’operazione avrebbe scelto di congelare il tessuto ovarico grazie all’ausilio di specialisti di una clinica privata specializzata. Ma l’ufficio stampa ha risposto in poche ore alla notizia falsa circolata su diversi siti.

Emma Marrone annuncia lo stop dalla musica: “Ho un problema di salute, mi fermo”

“Le uniche fonti attendibili sulle condizioni di Emma Marrone sono i suoi canali ufficiali – si legge nella nota diffusa dall’ufficio stampa di Emma – Tutte le notizie su ipotetiche cartelle cliniche, radiografie, dettagli rispetto allo stato di salute e la convalescenza dell’artista e le dichiarazioni da parte di medici e da parte di terzi sono infondate e basate su supposizioni“, dichiara lo staff della cantante, riferendosi alle tante fake news simili a quella della congelazione delle ovaie che sono circolate a partire dal suo annuncio.

Anche prima del messaggio che ha mandato ai fan sabato, molti media avevano dato per scontato che Emma avesse contratto nuovamente un tumore alle ovaie, come avvenuto in passato.

Ma il suo staff precisa, appunto, che le informazioni diffuse fuori dai suoi canali ufficiali non corrispondono alla verità.

Emma Marrone in passato ha dovuto affrontare un tumore: il racconto della malattia