Elodie e Marracash, ritorno di fiamma? La coppia torna a frequentarsi

Secondo i rumors che circolano in ambienti milanesi tra Elodie e Marracash sarebbe in corso un ritorno di fiamma. I due non confermano ne smentiscono, e non sono stati fotografati insieme, ma sembra che siano tornati a frequentarsi con una certa intensità. E le ragioni non sarebbero artistiche. La coppia infatti era rimasta in buoni rapporti anche dopo la separazione a novembre scorso, tanto da aver girato insieme il videoclip del brano di Marracash “Crazy love”, in cui interpretano proprio il ruolo di due partner che si lasciano. Ma questa volta si tratterebbe di qualcosa in più. Sarà la volta di un video d’amore?