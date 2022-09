Elodie rompe il silenzio sul presunto flirt con Andrea Iannone

“È una persona che mi piace”: con queste parole la cantante Elodie conferma il flirt con il motociclista Andrea Iannone.

Intervistata da Vanity Fair, l’interprete, che ha debuttato come attrice nel film Ti mangio il cuore, presentato al Festival del Cinema di Venezia, ha dichiarato: “È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”.

I due erano stati fotografati più volte insieme, sia in Puglia che in Sardegna, sempre con la stessa comitiva di amici. Poi, erano stati paparazzati a Milano e infine a Lugano, in Svizzera, dove il centauro risiede.

In una recente intervista, invece, la cantante aveva parlato del suo ex, il rapper Marracash, affermando: “È la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza”.