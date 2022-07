Elodie: “Marracash è la persona che amerò di più. Un prossimo fidanzato non sarà mai all’altezza”

“Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza”: lo ha detto Elodie nel corso del finale di stagione de La Confessione di Peter Gomez, in programma domani alle 22.45 su Nove. Marracash ha avuto secondo Elodie il merito di convincerla che fosse un bene non nascondere più le sue origini, a spingerla a raccontare da dove venisse. “È rimasto molto affascinato da me come essere umano perché ero diversa da quello che facevo vedere in tv – spiega la cantante romana di origini creole – Mi diceva: La tua storia in realtà è un punto di forza. Io, però, avevo ancora molta paura della critica, cosa che oggi ho sempre meno”, ha dichiarato la cantante.