Elisa De Panicis: “Ho visto Fedez in atteggiamenti intimi con una ragazza”. E il rapper risponde

L’influencer Elisa De Panicis sostiene di aver visto Fedez in atteggiamenti intimi con una ragazza durante un evento della Parigi Fashion Week. De Panicis, ex concorrente del Grande Fratello Vip, lo ha scritto in una storia pubblicata su Instagram poi cancellata.

“Tra Fedez che a Parigi si limonava una tipa davanti a me per tre ore e la cover de L’Espresso, ma dico io! WTF? Senza parole. Posso solo dire che #WeDontNeedAMenToBeAWan”, ha scritto l’influencer. L’indiscrezione per ora non è confermata dalle testate di gossip.

Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, ne ha chiesto conto al diretto interessato, consegnandogli un “tapiro d’oro”. E la risposta di Fedez è stata caustica: “Tu hai visto dei video o delle foto? Sai che quell’influencer usciva con una canzone a mezzanotte dello stesso giorno?”.

Intanto Dagospia, dopo aver dato per prima la notizia delle separazione tra il rapper e Chiara Ferragni, pubblica nuovi particolari sulla rottura tra i due. Sarebbe stato Fedez a lasciare la moglie: “Non è stata una scelta mia”, avrebbe confidato agli amici Ferragni.

Secondo il sito di Roberto D’Agostino, l’influencer ci sarebbe rimasta male anche per la tempistica scelta dal marito, che se n’è andato proprio quando lei è finita al centro dell’inchiesta per truffa aggravata delle Procura di Milano. “Proprio nel momento peggiore della mia vita, quando ho un bisogno cane di rimettere insieme i cocci della mia carriera e l’unica speranza è far ripartire il nostro teatrino familiare coi pupi e i bacetti, mi sdereni con il calcio dell’asino?”, sarebbe il ragionamento di Ferragni.

I due avrebbero litigato “finché si è arrivati a un classico pippone di ogni matrimonio che si rispetti: i sospetti, la gelosia, l’ossessione di sedicenti tradimenti”.

Dagospia aggiunge poi una notizia ulteriore: la rottura professionale tra Chiara Ferragni e il suo manager Fabio Maria Damato, anche lui indagato dalla Procura di Milano per concorso in truffa aggravata, “avrà uno strascico in tribunale”.

