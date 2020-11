La sorella di Elettra Lamborghini vuota il sacco: “Ecco perché non mi ha invitato al matrimonio”

La sorella di Elettra Lamborghini: “Vi spiego perché non mi ha invitato al matrimonio”

Elettra Lamborghini si è sposata lo scorso settembre e l’assenza della sorella Ginevra aveva catturato l’interesse dei media. L’ereditiera aveva poi dato una sua spiegazione piuttosto enigmatica, spiegando: “C’erano tutti quelli che volevo al mio fianco”, un’affermazione che lascia intendere un cattivo rapporto con la sorella Ginevra. Quest’ultima, a distanza di un mese dal lieto evento, ha detto la sua in merito in un’intervista a Fanpage. “C’è chi pensa che siamo molto legate, ma in realtà abbiamo due caratteri molto diversi, abbiamo fatto due percorsi completamente opposti”, ha spiegato Ginevra. “Come in tutte le famiglie ci sono le sorelle e i fratelli che ogni tanto bisticciano, poi l’abbiamo fatto sempre anche da piccoline… Eravamo sempre lì a bazzicare però le voglio bene, le auguro il meglio per la sua carriera. È bravissima in quello che fa e spero di fare altrettanto nel mio”, ha poi concluso.

Come Elettra, anche Ginevra si è lanciata nel mondo della musica, di recente ha pubblicato il singolo “Scorzese”. E a chi pensa che la sua carriera sia stata in qualche modo spianata dal successo della sorella, Ginevra risponde: “Ti dico di no, ma con tutto il rispetto per la sua carriera, perché veniamo da due background diversi, abbiamo due direzioni diverse, poi è ovvio che siamo sorelle e siamo accomunate nelle cose, però in realtà veniamo da due mondi separati, io vengo da Venere e lei da Marte”.

