Elettra Lamborghini manda in visibilio i follower con una foto piccante: “Ho un cuore grande”

Elettra Lamborghini manda in visibilio i follower con una foto sexy

Elettra Lamborghini non smette di provocare i suoi follower: la cantante, infatti, ha postato sul suo profilo Instagram una foto in cui ha messo in mostra il suo seno, ricoperto solamente da un top corto.

“Ho un cuore grande” ha ironizzato l’interprete sui social con l’immagine che ha subito raccolto decine di commenti da parte di follower estasiati dalla bellezza della cantante.

In una recente intervista, Elettra Lamborghini parlando del suo lato sexy ha rivelato di sentirsi in realtà tutt’altro che provocante: “Se vede le mie foto sui social sembro un puttanone, diciamolo. Mi piace fare la sexy ma se apro la bocca, di sexy o di malizioso in me, meno di zero”.

“Magari una persona che mi vede per la prima volta, e non sa chi sia, dice: è una bomba sexy. Ma appena parlo si capisce che non sono una gattamorta che gode perché ha la fila di ragazzi” aveva aggiunto la cantante.

La cantante, poi, aveva rivelato di essere apprezzata da adulti e bambini per la sua spontaneita: “Sono solare, senza peli sulla lingua. Non giudico e non ho tabù. Sono come mi si vede. I bambini non li freghi, capiscono se sei vera. Avevo pubblicato un video con i bimbi che mi parlano e mi saltano addosso come se fossi la loro sorellina o, meglio, sorellona. Gli piaci o non gli piaci, io sono genuina”.