Diletta Leotta parla per la prima volta della sua gravidanza: “È stato uno shock”

Diletta Leotta parla per la prima volta della sua gravidanza: ospite di Verissimo nella puntata andata in onda su Canale 5 nel pomeriggio di sabato 6 maggio, la giornalista di Dazn ha raccontato alla conduttrice Silvia Toffanin come ha scoperto di essere rimasta incinta.

“Sono rimasta incinta dopo pochi mesi, non era preventivato. All’inizio è stato uno shock, poi mi sono detta che non ci sono regole per una cosa così bella” ha dichiarato la presentatrice.

Diletta Leotta ha anche rivelato come ha comunicato la lieta notizia al compagno Lorius Karius: “Ero in Sicilia. Ho guardato il risultato del test mentre eravamo in videochiamata. Lui era felicissimo, io senza parole”.

La giornalista, quindi, ha dichiarato che la bambina nascerà a Milano ad agosto: “Il termine è il 16, il giorno del mio compleanno”.

“Io avrei voluto chiamarla come mia mamma, Ofelia. Quando, però, gliel’ho detto, lei, invece di commuoversi, me l’ha bocciato” ha affermato ancora Diletta Leotta, che poi ha aggiunto: “A me piacerebbe un nome italiano. Loris è più per un nome straniero. Decideremo quando nascerà, guardandola”.