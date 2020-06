Diletta Leotta si sfoga su Instagram

Diletta Leotta è al centro del gossip degli ultimi giorni. E questa volta non soltanto per la sua relazione con il pugile Daniele Scardina. La conduttrice di Dazn, infatti, qualche giorno fa è stata vittima di un furto nel suo appartamento in centro a Milano.

I giornalisti hanno scritto che il danno del furto ammontava a 150mila euro tra gioielli, contanti e Rolex. Stufa di sentire notizie false sul suo conto, Diletta Leotta ha deciso di raccontare la sua verità sul furto in casa e sulla presunta gravidanza di cui hanno scritto i giornali e del “pancino sospetto” che si noterebbe nelle foto.

Le conduttrice sportiva si è sfogata in una stories Instagram: “Tempismo e fantasia. I settimanali sanno cose che io non so. Nuovi amore, dolci attese e somme assurde rubate in casa. Peccato che l’unica cosa vera sia stato il furto nell’unico momento in cui, sotto casa mia, voi amici paparazzi non c’eravate. Ci saremmo divertiti tutti di più”, conclude con ironia Diletta Leotta.

Leggi anche: Dopo il furto in casa, Diletta Leotta cambia radicalmente vita: trasloco e bodyguard

Potrebbero interessarti Belen Rodriguez dopo la rottura con Stefano De Martino ritrova il sorriso con amici e parenti Stefano De Martino, il commento ironico sotto il post: “Smetti di mandarmi messaggi” Altro che crisi: Alessia Marcuzzi e il marito stanno ancora insieme