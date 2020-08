Diletta Leotta su Scardina: “Tema troppo delicato”

Dopo Belen Rodriguez e Stefano De Martino con la quarantena è scoppiata un’altra coppia molto chiacchierata: Diletta Leotta e Daniele Scardina. I due, dopo avere trascorso il lockdown insieme in casa di lei a Milano, ora stanno trascorrendo le vacanze separati. Secondo le ultime indiscrezioni, il pugile e la conduttrice di Dazn si sarebbero lasciati, e a rivelare i motivi della rottura è stata la rivista Chi. “Dietro la separazione tra Diletta Leotta e Daniele Scardina ci sarebbe un grave ‘inciampo’ che ha spinto la showgirl a rompere. La Leotta, infatti, avrebbe scoperto che il pugile si è preso una ‘distrazione’ e per questo lo ha accompagnato fuori di casa e dalla sua vita”, scrive il settimanale.

Interpellata sulla fine della storia d’amore con Daniele Scardina la conduttrice di Dazn ha aggiunto nuovi particolari alla vicenda: “La storia tra me e Daniele è un tema troppo importante e delicato per banalizzarlo, come accade invece sui social. Non basterebbero sei pagine per raccontare il nostro rapporto”, ha spiegato in un’intervista a Gente la giornalista sportiva.

Diletta Leotta sta trascorrendo le vacanze estive insieme alla famiglia che per lei “è tutto, mi piace sempre tornare a casa, il ruolo di figlia mi dà emozioni irrinunciabili. I miei genitori sono il primo supporto, un rifugio sicuro. Se sai che puoi contare su questo, nelle cose che fai o anche solo che sogni, puoi essere un po’ più coraggioso. Io mi ritengo coraggiosa e in gran parte lo devo a loro”, ha aggiunto nell’intervista.

