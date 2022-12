Diletta Leotta sull’amore: “Mia madre mi dice di stare attenta ma io sono una passionale”

“Non trovo giuste le critiche sugli uomini che scelgo di avere accanto. Sono una passionale e a 31 anni voglio sentirmi libera di lanciarmi nelle relazioni che desidero”: Diletta Leotta respinge le critiche di chi la accusa di cambiare fidanzato con troppa frequenza e in un’intervista al settimanale F parla della sua vita sentimentale. “Per trovare l’uomo giusto devi fare esperienza, anche sbagliando”, spiega la conduttrice di Dazn, ora approdata alla versione canadese della piattaforma, che la sta mettendo alla prova con le sue performances in inglese. Al momento nella sua vita privata c’è l’amore per Loris Karius, portiere del Newcastle United, squadra della Premier League diventato noto suo malgrado per una serie di errori che costò al Liverpool la Champions League nel 2018.

Va dritta per la sua strada conscia di poter incappare in grosse delusioni: “È la mia vita – afferma – mia madre continua a dirmi di stare attenta, di andarci piano. Ma io non sento nessuno: ci devo sbattere la testa prima di fermarmi”. Le sue frequentazioni amorose sono spesso oggetto di attenzione da parte dei media: la cosa non la infastidisce più di tanto, ciò che non le va giù sono i giudizi morali su di lei. Le sue ultime storie romantiche sono state con Can Yaman e con Giacomo Cavalli, influencer e surfista.