Diana Del Bufalo, il nuovo messaggio dopo la rottura: “Basta stare male, la vita è stupenda”

Il post di Diana Del Bufalo dopo la rottura

Fine della storia tra Diana Del Bufalo e il comico Paolo Ruffini, a cui l’attrice era legata da anni: l’attrice ha confessato tutto su Instagram in un lungo post.

Proprio lunedì scorso, 15 dicembre, l’attrice ha detto ai suoi fan di aver rotto con Ruffini un mese fa, e di star attraversando un periodo difficile.

Ma sarebbero stati proprio i suoi fan ad aiutarla a superare il difficile momento, facendo tornare il sorriso a Diana Del Bufalo, che è anche una vera e proprio influencer su Instagram.

Ieri l’attrice ha scritto un post per rassicurarli, dicendo loro di sentirsi meglio.

In una storia, scrive: “Comunque ci tenevo a dirvi.. Mi commuovo un po’.. Che io leggo tutto quello che mi scrivete sui direct e vi volevo ringraziare perché siete stati molto carini”.

“Volevo dirvi che io sto bene. Ho questa cosa bellissima, che ho ereditato da mia madre, ovvero che si sta male perché il dolore bisogna abbracciarlo, ma non per troppo tempo”, ha confessato il volto di Colorado.

“E quindi mi succede qualcosa nel corpo che dice: ‘Basta stare male, devi stare bene perchè la tua vita è stupenda. Quindi grazie a tutti perché siete stati davvero carini. Vi voglio bene”, conclude Del Bufalo nella sua storia Instagram.

Dal canto suo Paolo Ruffini, ospite a Verissimo sabato 21 dicembre, parlerà per la prima volta della fine della loro storia d’amore.

“Qualsiasi cosa che finisce in maniera dolorosa mi fa star male e mi dispiace. L’amore per me è come la vita, si commettono degli errori. Diana è un essere umano stupendo e vederla soffrire mi fa male”, ha dichiarato Ruffini.

Silvia Toffanin, durante l’intervista esclusiva, chiede se possa esserci un ritorno di fiamma in futuro, ma Ruffini sembra essere consapevole della verità.

“Credo che il suo sia un dolore che mette il punto. Diana ha una sensibilità imprevedibile, grande quanto la sua bellezza e la sua simpatia. Ora questa sua sensibilità è messa a dura prova. Le auguro il Natale più bello del mondo e che possa trovarmi in qualche angolo”.

