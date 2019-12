Prima uscita pubblica per Olivia Paladino e Giuseppe Conte: la coppia al San Carlo di Napoli

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la sua compagna Olivia Paladino hanno compiuto la loro prima uscita ufficiale come coppia, nell’ambito di un’occasione pubblica.

I due sono apparsi insieme a Napoli, dove hanno preso un caffè nel noto bar Gambrinus e si sono poi recati insieme al Teatro San Carlo per assistere allo spettacolo di beneficenza “Una notte di cuore”, nell’ambito di un progetto di sostegno agli ospedali pediatrici italiani.

Olivia Paladino è la figlia di Cesare Paladino, proprietario dell’hotel Plaza di Roma, che si trova a pochi metri da Piazza di Spagna, in pieno centro. Anche Olivia Paladino lavora nell’albergo di famiglia, come manager. Come Conte, anche la donna ha una figlia nata da una precedente relazione.

Sempre molto riservati, Conte e la compagna hanno evitato a lungo i riflettori. La coppia era comparsa insieme solo il primo giugno del 2018, quando il premier era entrato per la prima volta a Palazzo Chigi.

Nelle ultime settimane erano circolate alcune voci su una possibile crisi della coppia, ma dopo 556 giorni la loro uscita ufficiale mette a tacere i rumors sulla rottura.

Le foto in costume della “first lady bis” Olivia Paladino, chi è la fidanzata di Giuseppe Conte