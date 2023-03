Chiara Nasti fa di nuovo discutere: si sottopone a un rito contro il malocchio | VIDEO

Chiara Nasti si sottopone a un rito contro il malocchio | VIDEO

Chiara Nasti non smette di far parlare di sé: l’influencer, questa volta, si è sottoposta a un rito contro il malocchio postando il filmato sui social.

Tra le stories del suo profilo Instagram, infatti, è spuntato un filmato con la didascalia “Occhio malocchio” in cui Chiara Nasti è ritratta, seduta su uno sgabello, con un piatto nero sulla sua testa.

La persona che sta dietro di lei versa dell’olio all’interno del piatto: secondo una credenza popolare se l’olio rimane compatto, cosa che è effettivamente avvenuta a Chiara Nasti, significa che la persona che si è sottoposta al rito è fuori pericolo.

Non è chiaro perché l’influencer abbia deciso di sottoporsi al rituale. Chiara Nasti, infatti, non ha scritto nulla né ha commentato il rito, ma di certo il video è destinato a far discutere i suoi follower non sempre teneri nei suoi confronti.