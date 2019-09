Unposted: come vedere in streaming il film su Chiara Ferragni

Chiara Ferragni Unposted, il documentario sulla vita della giovane influencer nei cinema dal 17 al 19 settembre 2019, è stato un vero successo: in sole tre serate ha incassato 1,6 milioni di euro al botteghino, confermandosi come “miglior film italiano della stagione”, ma i follower che non sono riusciti ad andare a cinema dovranno accontentarsi dello streaming.

La guerra tra Chiara Ferragni e Quentin Tarantino

Unposted parla della vita della influencer, da quando è bambina agli esordi come influencer, celebrando la sua visione fresca, entusiasta e innovativa sul mondo della moda. Chiara Ferragni era una ragazzina quando ha iniziato a usare un blog per pubblicare le foto che la ritraevano con indosso i suoi outfit preferiti, e ai microfoni della regista, Elisa Amoruso, Ferragni ha raccontato di aver iniziato per gioco, prendendo spunto da amiche straniere che avevano seguito il trend dei blog di moda.

Poi la fortuna inaspettata, la fondazione della società Tbs crew (The Blonde Salade crew) insieme all’ex compagno imprenditore, Riccardo Pozzoli, l’ingresso in punta di piedi alle sfilate di alta moda, la stampa, i follower, il successo.

Una macchina da milioni di euro che ancora oggi continua a fruttare a Chiara visibilità e profitti.

Solo un anno fa, prima del matrimonio celebrato con Fedez a Noto, Chiara aveva meno di 12 milioni di follower su Instagram: ora ne vanta oltre 17 milioni. E nonostante, tra questi, compaiano anche tanti haters, le amante e gli amanti della moda la prendono come un vero modello a cui ispirarsi e la adorano come fosse una vera star.

Sono stati i follower italiani e internazionali a rendere quello della fashion blogger un vero e proprio impero.

Nel film, sono fondamentali le scene che ritraggono la influencer da bambina, quando insieme alla mamma e al papà si è abituata a essere costantemente ripresa dalla telecamera. Non aveva le idee chiare su quello che voleva fare, e racconta di essere sempre stata brava a scuola e nello sport, senza distinguersi mai in niente.

Il padre la voleva medico o campionessa, la mamma si accontentava di scattarle foto e di stimolarla a riflettere sul suo futuro.

Chiara Ferragni Unposted: ecco cosa voleva fare davvero l’influencer quando era piccola

Adesso, i follower che non sono riusciti a vedere il film al cinema dovranno organizzarsi in modo diverso.

Unposted: ecco come fare a vedere in streaming il film su Chiara Ferragni

Nelle sue storie, Chiara Ferragni ha scritto: “E per chi non fosse riuscita a vederlo ci sono ottime news molto presto.. siate pazienti”, facendo capire che presto informerà i fan su come vedere il film in streaming ora che non è più nei cinema.

Chiara Ferragni Unposted è prodotto da MeMo Films con Rai Cinema e distribuito da 01Distribution, e i diritti del suo streaming sono stati acquistati da Amazon Prime Video.

Potrebbero interessarti Il successo di Giulia De Lellis: quando le corna sono di tutte (e battono Stephen King) Dennis Rodman, l’ex campione dell’Nba svela: “Madonna mi offrì 20 milioni per metterla incinta” Chiara Ferragni Unposted: ecco cosa voleva fare davvero l’influencer quando era piccola

Sappiamo dunque che non sarà possibile vederlo su Netflix, bensì, appunto, sulla piattaforma streaming di Amazon.

Per quanto riguarda le date, il film dovrebbe essere disponibile tra qualche settimana.

Unposted su Amazon dovrebbe rientrare nell’accordo siglato tra l’influencer e la piattaforma: come è stato reso noto a luglio, Chiara sarà tra i giudici della nuova competizione di moda Making the Cut, presentata da Heidi Klum e Tim Gunn.

Infine, Chiara Ferragni Unposted sarà trasmesso dai canali Rai tra sei mesi circa.

Chiara Ferragni racconta del suo film Unposted in un’intervista: “Nel documentario c’è l’80 per cento di me”