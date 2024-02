Chiara Ferragni rompe il silenzio: “Sono giorni tosti, non è un bell’anno”

In attesa di ascoltarla domenica sera da Fabio Fazio a Che tempo che fa, Chiara Ferragni decide di parlare con i suoi follower rispondendo ad alcune domande su Instagram. Inevitabile chiederle come stiano andando le cose con Fedez e quale sia il suo stato d’animo. Prima il caso del Pandoro Gate, poi la presunta rottura con il marito: questo certamente per l’imprenditrice digitale non è un periodo facile.

“Dovrebbe essere l’anno del Toro, ma tutto mi sembra tranne che un bell’anno”, ha ammesso Chiara sui social. Con un box domande aggiunto tra le stories per i fan, l’influencer ha rotto il silenzio e ha ammesso che sta passando “giornate toste”. “È da un po’ che non mi faccio sentire, sono state giornate toste. Volevo salutarvi, sapere come state. Vi leggo nei dm, sapete sempre come starmi vicino in qualsiasi momento della mia vita. Mi fa ridere una cosa che ho letto. Questo è l’anno del Toro, in teoria, ma mi sembra che tutto sia tranne che un bell’anno, per ora”.

Poi Ferragni ha aggiunto: “Restiamo positivi”. I follower hanno cercato di rincuorarla, ricordandole che dopo il temporale esce sempre l’arcobaleno. “Non sai quanto lo aspetto”, ha risposto l’imprenditrice.

Intanto, secondo quando riporta il settimanale Oggi, i Ferragnez sarebbero in crisi da mesi. Lui dormiva al piano di sotto in una stanza vicina allo studio di registrazione, lei al piano di sopra coi bimbi. Tutto sarebbe cominciato a dicembre, dopo lo scandalo del pandoro. Fedez avrebbe preteso, senza ottenerlo, il licenziamento immediato di Fabio Maria Damato, il manager più vicino alla moglie, anch’egli indagato. Da lì, continue liti e la fuga di lui a Miami con l’assistente Eleonora (“Dovevo prendere una boccata d’aria”, confida agli amici).