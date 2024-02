Fedez e Chiara Ferragni: è davvero finita? “Lei ha rimesso l’anello al dito”

È passata una settimana dallo scoppio del caso Ferragnez. L’indiscrezione pubblicata dal Dagospia (Fedez andato via di casa) ha dato corpo e sostanza alle voci che da tempo si accavallavano su una crisi della coppia più social e seguita d’Italia. Sul fatto che il legame tra l’influencer e il rapper stia attraversando una fase difficile ormai ci sono pochi dubbi. Nei giorni scorsi è stata la stessa imprenditrice digitale a parlare di “un momento doloroso”.

Sulla (presunta) separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, gli utenti social non si stanno facendo scappare alcun dettaglio che potrebbe tornare utile per ricostruire la controversa questione. Se l’artista, durante l’incontro con gli studenti torinesi, aveva all’anulare sinistro la fede nuziale, anche Chiara Ferragni sembra aver (volontariamente?) replicato il gesto.

Nell’ultima foto postata dall’influencer, infatti, alcuni follower hanno notato un presunto anello all’altezza del ‘dito matrimoniale’. “Non sarà mica la fede nuziale?”, “È per caso la fede di matrimonio”, hanno ipotizzato alcuni.

Le congetture non sono mancate. Le due principali correnti di pensiero si dividono tra chi ipotizza che la probabile rottura tra i due sia, in realtà, una messa in scena per togliere l’attenzione mediatica attorno allo scandalo del Pandoro-gate.