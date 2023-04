Chiara Ferragni si mostra col trucco sciolto dopo la notte: “missione salvare il make-up fallita”

Chiara Ferragni siamo abituati a vederla sempre truccata, con look impeccabili. D’altronde il suo lavoro lo richiede visto che è l’influencer numero 1 al mondo e vera esperta di tendenze.

Sui social l’imprenditrice documenta con i suoi fan ogni aspetto di vita quotidiana. Spesso è capitato che si è mostrata anche senza trucco o con abiti più casalinghi. Ebbene nelle scorse ore ha mostrato un lato nuovo di lei, una Ferragni che fa parte del team delle persone che non si struccano prima di andare a dormire.

Sono infatti tante le persone che prima di andare a dormire, soprattutto per pigrizia, non si struccano e si fiondano direttamente a letto. Il giorno dopo ovviamente il risultato sarà un trucco completamente sbavato. La stessa cosa è successa a Chiara. Qualche giorno fa l’influencer ha però fatto un piccolo strappo alla regola.

“Ieri sera ho detto: non mi strucco, tengo il make-up occhi perché è così bello così domani mattina ce l’ho ancora. Ma non è andata proprio come credevo” – ha raccontato ai suoi fan.E in effetti come si evince dalla foto pubblicata sui social Chiara è apparsa con il trucco tutto sbavato sotto gli occhi e sulle guance. Tantissime fan si sono riviste in lei e alla fine Chiara ha ammesso di aver fallito la missione di salvare il trucco.

“Non abbiamo salvato il make-up occhi” – ha scritto in didascalia al video pubblicato poi su Tiktok che ha ottenuto migliaia di condivisioni.