“Ricordatevi di prendervi cura della vostra salute mentale”: Chiara Ferragni e la seduta dalla psicologa

Chiara Ferragni va dalla psicologa: “Prendetevi cura della vostra salute mentale”

Chiara Ferragni va dalla psicologa e prima della seduta lancia un messaggio ai suoi follower, esortandoli a prendersi cura della loro salute mentale.

Non è un mistero che l’influencer, così come suo marito Fedez, facciano ricorso al supporto psicologico: la coppia lo ha raccontato sia nelle numerose storie social che nella serie The Ferragnez.

Nella giornata di oggi, mercoledì 11 gennaio, Chiara Ferragni tra le sue stories Instagram ha pubblicato un video con un “piccolo reminder” per i suoi follower.

“Per la prima volta nella mia vita sono in anticipo per andare dalla psicologa – dichiara Chiara Ferragni nel filmato – questo è il vostro reminder per occuparvi anche della vostra salute mentale e andare a fare terapia, sia che siate in un momento di down ma anche e soprattutto quando state bene perché la terapia è qualcosa che fa benissimo a tutti quanti, ci fa conoscere meglio e dovremmo farla tutti quanti”.

Qualche mese fa, invece, Fedez decise di pubblicare l’audio della sua seduta dalla psicologa il giorno cui scoprì di aver un tumore al pancreas: una scelta che creò diverse polemiche sui social con molti utenti che accusarono il rapper di esibizionismo.