Chiara Ferragni e mamma Marina insieme: il dettaglio che impressiona i fan

Chiara Ferragni e la mamma insieme: i fan stupiti

Chiara Ferragni lascia Milano per qualche ora e porta con sé mamma Marina Di Guardo. Ovviamente la fashion blogger di Cremona non poteva non pubblicare sui social tutti i momenti più importanti della giornata e così i fan hanno potuto notare la straordinaria somiglianza tra le due.

L’influencer più famosa d’Italia ha postato su Instagram uno scatto insieme alla mamma e sotto si sono moltiplicati i commenti dei follower che si sono complimentati con le due.

“With mum”, scrive semplicemente la fashion blogger di Cremona accanto alla foto. “La tua mamma sembra giovanissima. Qual è il suo segreto?”, scrive un utente. “Sorelle”, si legge in un altro commento. “Mamma e figlia, sembrate 2 sorelle, veramente, bellissime”, scrive ancora un follower di Chiara Ferragni. E ancora: “Stupenda come la tua mamma… Una donna semplice, elegante e dolce…. Una grande mamma… Una grande figlia”; “Tua madre è bellissima e molto giovane, è una sorella per te”; “Oh mamma, sembrate sorelle! Stupende! E poi la mamma è sempre la mamma”.

Insomma, i fan sono completamente affascinati da madre e figlia insieme. Tanto che la foto di Chiara Ferragni insieme alla mamma guadagna oltre 300mila like nel giro di qualche ora. La fashion blogger e la madre si trovavano insieme a Parma dove l’influencer ha deciso di andare a fare shopping.

Chiara Ferragni, insieme alla madre Marina, ha lasciato Milano per un giorno in cerca di oggetti vintage. Pare proprio che Chiara Ferragni fosse in cerca anche di un regalo per il vicino compleanno di Fedez. Il marito della fashion blogger, infatti, il prossimo 15 ottobre spegnerà 30 candeline. Una compleanno importante, quindi, a cui Chiara Ferragni vuole arrivare preparata.

Prima di Parma, la fashion blogger aveva detto sui social che già aveva pensato a un altro regalo per i 30 anni del marito: probabilmente un viaggio in Oman anche in compagnia di altri amici. Basterà aspettare qualche giorno per saperlo.

Potrebbero interessarti Elisabetta Canalis accoglie una famiglia di rifugiati dell’uragano Dorian nella sua casa di Los Angeles | VIDEO Chiara Ferragni posta una foto e riceve la minaccia di un follower inviperito: “Ti picchio” La Regina Elisabetta è “Sharon”, Meghan è “Tungsten”: tutti i soprannomi segreti dei reali britannici