Chiara Ferragni e la pole dance

Chiara Ferragni è alla sua seconda lezione di pole dance, e ha subito postato le foto dell’esibizione su Instagram, non appena uscita dalla scuola di ballo.

Ma le immagini non solo quelle che ci si aspetta, perché a differenza delle pose in cui è solita ritrarsi, la influencer è decisamente in difficoltà.

Prova a danzare attorno al palo e a esibirsi in una pole dance, ma non riesce e, nel tentativo, risulta buffa.

Eppure con la sua immancabile ironia ride della situazione insieme alla sorella Valentina Ferragni, che sta partecipando alla lezione insieme a lei.

“La pole dance è così sexy”, scrive Chiara scherzando.

Valentina la consola, e scrive a commento del post: “Dai, che sei bravissima”.

“Di che marca è il giramento di testa che viene dopo questa foto?”, chiede un follower. Chiara è in effetti completamente a testa in giù. Ma anche nella scomoda posa non perde il suo sorriso.

Potrebbero interessarti Nadia Toffa, la mamma racconta le ultime ore Angelina Jolie: la foto senza veli sulla copertina di Harper’s Bazaar Chi è Alexandra Grant, la nuova fidanzata di Keanu Reeves

Nicola Porro attacca Chiara Ferragni sul suo blog: “È il vuoto pneumatico. Inietta aria nelle vene dei giovani”

Chiara Ferragni a Venezia. Gli haters: “Hai esagerato con Photoshop?”