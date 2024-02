Sia per Chiara Ferragni che per Fedez, su cui da giorni la stampa specula in vista di un possibile divorzio, la priorità è proteggere i figli Leone e Vittoria, che in caso di separazione, secondo un noto avvocato divorzista, dovrebbero restare insieme alla madre.

“Sono ancora piccoli, quindi staranno con lei”, ha spiegato a Il Messaggero l’avvocato Pier Filippo Giuggioli, che ha assistito Silvio Berlusconi nella causa contro l’ex moglie Veronica Lario. “Anche l’abitazione coniugale verrà assegnata alla madre”.

Al quotidiano romano, Giuggioli parla in punta di diritto: “Se non c’è nessun tipo di accordo, i nuovi orientamenti della Cassazione tengono conto dell’apporto del singolo non solo all’attività di supporto alla famiglia, ma anche alla professione dell’altro e quanti sacrifici abbia fatto per consentirgli di raggiungere tale posizione”.

Le sentenze Grilli e Berlusconi, sottolinea il legale, sono state lo spartiacque “sull’apporto del coniuge al lavoro dell’altro, con conseguente compensazione”. In questo caso, secondo Il Messaggero, chi abbia giovato di più al successo dell’altro può essere misurato in giro d’affari (20 milioni di fatturato lui, quasi 40 milioni lei) e numero di follower (29,6 milioni Ferragni, 14,6 milioni Fedez).

Intanto, l’influencer si sarebbe già mossa: Chiara Ferragni avrebbe già consultato un avvocato divorzista per l’affido dei figli. Secondo un’indiscrezione pubblicata dal portale Affari italiani, si tratterebbe di Annamaria Bernardini De Pace. Il legale però non avrebbe né smentito né confermato la notizia limitandosi a dire che un commento in questa situazione sarebbe stato poco elegante.