“Chiara Ferragni ha contattato un avvocato divorzista per la separazione da Fedez”: l’indiscrezione

Dopo le tante descrizioni del fantastico attico a CityLife, il cane arrivato da poco in famiglia, i Ferragnez sarebbero a un passo dal divorzio. Chiara Ferragni avrebbe già consultato un avvocato divorzista per l’affido dei figli, Leone e Vittoria. Secondo un’indiscrezione pubblicata dal sito Affari italiani, si tratterebbe di Annamaria Bernardini De Pace. L’avvocata non avrebbe né smentito né confermato la notizia limitandosi a dire che un commento in questa situazione sarebbe stato poco elegante.

Già lo scorso 19 gennaio, la Ferragni sarebbe stata vista entrare da sola in un condominio milanese dove aveva lo studio l’avvocato divorzista. Lo staff dell’influencer aveva però prontamente smentito. Nelle ultime settimane però gli indizi social sulla crisi dei Ferragnez avevano fatto pensare ad una rottura imminente.

La Ferragni aveva postato diversi scatti con figli, mamma, sorella e amici intimi, ma in nessuno compariva il marito. Un’altra storia Instagram pubblicata dall’influencer dopo la festa di San Valentino aveva però pensare al peggio: Chiara Ferragni mostrava la sua mano sinistra senza la fede e l’anello di fidanzamento. Una scelta inusuale che aveva portato subito a chiedersi se con Fedez ci fosse aria di crisi.