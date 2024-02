Continuano a spuntare dei retroscena sulla presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Secondo quanto riferisce il settimanale Oggi, i Ferragnez sarebbero in crisi già da qualche mese. Lui dormiva al piano di sotto in una stanza vicina allo studio di registrazione, lei al piano di sopra coi bimbi, riporta il giornale di gossip. Non un fulmine a ciel sereno, dunque.

Il settimanale cita come fonti alcuni amici vicini alla coppia. Tutto sarebbe cominciato a dicembre. Dopo lo scandalo del pandoro, Fedez avrebbe preteso, senza ottenerlo, il licenziamento immediato di Fabio Maria Damato, il manager più vicino alla moglie, anch’egli indagato. Da lì, continue liti. Poi il rapper ha deciso di fuggire a Miami con l’assistente Eleonora (“Dovevo prendere una boccata d’aria”, confida agli amici). La famosa cena da Cracco per San Valentino sarebbe dunque di fatto una messa in scena, visto che a quel punto i due, secondo questa ricostruzione, erano separati in casa già da qualche mese.

Ci sono poi i guai giudiziari ai quali Ferragni deve far fronte, dopo lo scoppio del Pandoro Gate. In questo caso, riporta Oggi, Ferragni avrebbe pensato a una exit strategy per spostare l’attenzione dalle sue beghe legali. Due le ipotesi sul tavolo: perseguire e annunciare una terza gravidanza o comunicare la fine della storia. La scelta è ricaduta sulla seconda. Ma perché la sua immagine non subisse altri scossoni, la “responsabilità” doveva ricadere su Fedez, colpevole di non aver ricambiato il sostegno ricevuto quando a lui fu diagnosticata la malattia. Avrebbe – è l’accusa – fornito un aiuto discutibile: prima una difesa sgangherata (con l’attacco ai giornali che, anziché dei femminicidi, si occupano di pandori), poi un progressivo allontanamento. Fino all’autogol del podcast Muschio selvaggio con Marco Travaglio.

Sempre secondo il settimanale, sarebbe stata lei a “defenestrare” Fedez, e non il cantante ad andarsene di sua sponte dalla casa di City Life. A un amico avrebbe scritto: “Sono sotto un treno”. Ulteriori dettagli si sapranno domenica, quando Chiara Ferragni sarà ospite da Fazio in tv. Intanto oggi, parlando via social con i suoi follower, l’influencer ha ammesso che non sono giorni facili.