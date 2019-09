Hater insulta Chiara Ferragni per la foto in costume. Il commento della fashion blogger è epico

Chiara Ferragni risponde a muso duro agli haters che la criticano su Instagram con un commento geniale. L’influencer, stufa di ricevere insulti sulla maternità o sul merito del suo successo lavorativo, ora “blasta” i follower.

In una stories Chiara Ferragni ha condiviso il commento ricevuto sotto una sua foto. Un utente chiede alla fashion blogger a mo’ di battuta: “Ma le zizze le ai dimenticate a casa?”. Questa volta la Ferragni non rimane indifferente e, a sorpresa, risponde all’haters in maniera esemplare.

L’influencer replica: “Sono nell’armadio, insieme all’H della tua frase”. E nella stories Instagram aggiunge: “Mi diverto sempre a rispondere a certi commenti”.

Chiara Ferragni ha risposto all’hater a tono ma anche con ironia, facendo notare l’errore grammaticale all’utente.

La foto presa a bersaglio dai fan questa volta è stata quella in cui Chiara si mostra in costume insieme al figlio Leone in piscina. Lo scatto Instagram ha ricevuto insulti e battute perlopiù incentrate sul suo décolleté, a detta dei fan, piccolo o peggio “inesistente”.

Chiara Ferragni questa volta, però, ha deciso di reagire. Attendiamo le altre risposte epiche dell’influencer.

Chiara Ferragni, il commento dell’influencer all’haters

