Così Chiara Ferragni festeggia i 10 anni di The Blond Salad | VIDEO

Chiara Ferragni festeggia i dieci anni del suo blog in un posto pazzesco

Chiara Ferragni porta la crew del suo blog in gita per festeggiare i primi dieci anni dell’azienda. Dove? Il luogo non è nuovo agli occhi dei follower più attenti della fashion blogger. Tutta la squadra di The Blond Salad ha preso un pullman nella grigia Milano del 10 ottobre e si è spostata al lago.

Il lago di Como è già stato protagonista di alcune giornate bellissime trascorse dalla fashion blogger insieme alla sua famiglia, quest’estate. Ora Chiara Ferragni porta qui, proprio nella stessa pazzesca residenza a due passi dal lago, il team di The Blond Salad e di Chiara Ferragni Collection.

Sul lago di Como splende il sole: è la giornata perfetta per festeggiare i dieci anni dell’azienda. Insieme a Chiara Ferragni ci sono circa 25 dipendenti, pronti a trascorrere questo giorno di pieno autunno presso il Grand Hotel Tremezzo, una villa bellissima che si affaccia sullo specchio d’acqua del lago di Como.

Nelle numerose stories pubblicate dalla fashion blogger su Instagram si vede la comitiva partire da Milano e raggiungere il lago, poi una foto di gruppo e, infine, la tavola imbandita per gli ospiti.

Intanto sull’account di The Blond Salad in un video viene ricostruita tutta la carriera della fashion blogger: dal primo post su Instagram (nel 2012, con la cagnolina Matilda) fino al docu-film sulla vita della influencer più famosa d’Italia, passando al momento in cui Chiara Ferragni e il suo blog diventano un caso studiato ad Harvard, nel 2015.

Tanti i successi raggiunti in soli dieci anni: da sola, grazie al supporto del suo team e della sua famiglia, la fashion blogger di Cremona ha conquistato il mondo del fashion e oggi resta una delle imprenditrici digitali di più successo.

