Cecilia Rodriguez replica alle critiche dei follower: “Siate più sereni”

Dopo alcuni giorni di silenzio, Cecilia Rodriguez ha deciso di replicare ad alcuni follower che l’avevano criticata per una foto in cui era ritratta mentre saltava sul letto di un albergo con le scarpe.

La showgirl argentina, infatti, che si trovava a Los Angeles per partecipare alla nuova edizione del Coachella, il festival musicale che si svolge ogni anno in California, aveva postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritraeva mentre saltava felice sul letto di un hotel.

L’immagine aveva sollevato diverse polemiche tra i fan della sorella di Belen, tra chi l’accusava di non rispettare lo staff delle pulizie dell’hotel e chi la rimproverava per la scarsa attenzione all’igiene.

Ora, Cecilia Rodriguez è tornata sull’argomento rispondendo alle critiche dei fan attraverso una serie di video postati tra le stories Instagram.

“Sinceramente mi piace tantissimo saltare sul letto perché mi ricorda i giochi che facevo con i miei fratelli quando ero piccolina” ha esordito la showgirl.

“Non penso di essere una ragazza senza educazione o sporca come avete scritto in molti. La verità è che io volevo fare uno scatto che rappresentasse a pieno la mia gioia iperché stavamo appena partendo finalmente per il Coachella e quindi, mi è sembrato carino saltare sul letto con le scarpe”.

“Non ho fatto nulla di grave perché le lenzuola si cambiano sempre. Siate più sereni e divertitevi anche voi” ha concluso Cecilia Rodriguez.