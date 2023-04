Cecilia Rodriguez vola a Los Angeles per il Coachella, ma un dettaglio fa infuriare i fan: “Ma non ti fa schifo?”

Cecilia Rodriguez, un dettaglio fa infuriare i fan: “Ma non ti fa schifo?”

Cecilia Rodriguez è volata a Los Angeles per partecipare alla nuova edizione del Coachella, il festival musicale che si svolge ogni anno in California, facendo, però, infuriare i fan a causa di un dettaglio che non è andato proprio giù ai follower della sorella di Belen.

La showgirl argentina, infatti, una volta arrivata nella “città degli angeli” ha postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae mentre salta felice sul letto di un hotel.

I follower, però, hanno subito notato che la fidanzata di Ignazio Moser indossava le scarpe da ginnastica mentre saltava sul letto rimproverandola per la scarsa attenzione all’igiene.

Gossip / La rivelazione di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “Abbiamo fatto l’amore nel camerino di Mattino 5”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

“Le scarpe no! Anche se le lenzuola le cambieranno! Non si può proprio vedere!” ha scritto qualcuno. E ancora: “Ma non ti fa schifo dormire dove sei salita con le scarpe?”.

C’è anche chi ha sottolineato la mancanza di rispetto nei confronti dello staff dell’hotel che si occupa delle pulizie: “La mancanza di rispetto per chi dopo di lei, per lavoro, è “impiegato” nella pulizia della stanza, fa capire nettamente il livello di educazione anche verso i futuri ospiti”.

“Che tristezza, fanno due soldi e si credono le star” ha invece sentenziato un altro follower.