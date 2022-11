Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno fatto l’amore a Mattino 5

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno confessato di aver fatto l’amore nel camerino del programma di Mattino 5, del quale erano ospiti, poco prima della messa in onda.

Intervistati da Chi, i due, che presto convoleranno a nozze, hanno risposto ad alcune domande piccanti sul loro rapporto, tra cui quella inerente al fatto se avessero avuto un rapporto al Grande Fratello Vip, dove si sono conosciuti e innamorati.

All’epoca, infatti, molti telespettatori sospettarono che i due avessero fatto l’amore nell’armadio, ma ora è Cecilia a Rodriguez a svelare tutta la verità: “Guardi, noi due lo abbiamo fatto nella Casa e non si è visto. E appena usciti lo abbiamo fatto nei camerini di Mattino Cinque. Eravamo molto focosi allora – anche ora lo siamo – ma nell’armadio c’è stato solo un bacio. Lui era con la camicia aperta, ma lo volevo baciare, me lo volevo mangiare”.

“C’era il cofano del letto, potevi aprirlo: lì ho messo tutte le lenzuola intorno, siamo entrati tutti e due, poi però lui ha lanciato le mutande fuori” ha raccontato ancora la sorella di Belen svelando quindi il luogo dove i due sono stati intimi all’interno della Casa di Cinecittà.

Ignazio Moser, invece, ha raccontato di aver chiesto la mano della sua compagna in uno chalet di montagna in occasione del loro anniversario, dove si è inginocchiato per farle la fatidica domanda.

E a proposito del suo futuro dichiara: “Se penso alla mia vita la immagino con una moglie, Cecilia, e dei figli. Non con una fidanzata e dei figli”.