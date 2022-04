“Ignazio Moser ha tradito Cecilia Rodriguez per l’ennesima volta”: la replica della showgirl

Ignazio Moser ha tradito Cecilia Rodriguez: la showgirl replica così

Ignazio Moser ha tradito Cecilia Rodriguez: a lanciare lo scoop è Alessandro Rosica, attraverso il suo profilo Instagram Investigatore social.

“Ignazio Moser ci ricasca e domenica sera avrebbe passato la serata con una donna non famosa tradendo così Cecilia per l’ennesima volta – si legge sul post – Non mi sento di citare questa donna siccome è impegnata con figli”.

“Ho tutto dimenticato – scrive ancora Rosica – Ignazio chiedi solo scusa a Cecilia perché non se lo merita, nessuna donna merita tutto ciò. A questo punto inizierà un inevitabile crisi???”.

La sorella di Belen Rodriguez non ha replicato direttamente al gossip, ma ha postato una serie di storie sui social in cui appare felice al fianco del suo fidanzato.