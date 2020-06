Cecilia Rodriguez incinta: il suocero Francesco Moser si lascia scappare una parola di troppo

Cecilia Rodriguez incinta: le parole del suocero Francesco Moser

Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen, sarebbe incinta del compagno Ignazio Moser. La conferma del gossip che circola da alcuni giorni arriverebbe proprio dal suocero Francesco, ex ciclista oggi imprenditore vinicolo. In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv, lo sportivo 69enne ha lasciato intendere che il figlio potrebbe diventare presto papà.

“E dai, questo sarà il quarto (nipote, ndr) che arriva…”, ha dichiarato Francesco Moser riferendosi al presunto quarto nipotino in arrivo dopo i tre figli di Francesca, la sorella maggiore di Ignazio. “Però, mi raccomando – ha aggiunto l’ex ciclista durante l’intervista – scriva che io non ho avuto nessuna conferma da mio figlio…”. Pare, quindi, che Cecilia sia incinta.

In una recente intervista la showgirl argentina aveva ammesso: “Non ho mai nascosto il desiderio di diventare mamma giovane. Ho trovato la persona per la vita, non sono mai stata così certa di questo”. “Mi piacerebbe che mio figlio crescesse qui, in campagna, perché vedo come crescono felici i nipoti di Ignazio e come è felice Santiago (suo nipote. Figlio di Belen, ndr) quando è qui”, ha aggiunto Cecilia Rodriguez riferendosi al Trentino, terra d’origine del compagno, dove ha trascorso la quarantena.

