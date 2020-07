Caterina Balivo, polemica per la foto in auto

L’ultima foto postata da Caterina Balivo sui social ha scatenato forti polemiche. A sollevare il polverone sarebbe stato il selfie pubblicato su Instagram dalla conduttrice di Vieni da Me: in auto in compagnia del marito Guido Maria Brera e della figlia Cora alla volta della Sicilia, dove trascorreranno le vacanze estive.

“Aspettavo questa partenza dal giorno del mio compleanno – scrive Caterina Balivo sul post -. Poi sappiamo tutti quello che è successo, sembrava impossibile partire e invece…Da stasera starò con tutta la mia famiglia. Un po’ di ansia per il volo c’è ma già so che appena decollati sarà andata via. Vi aggiorno e vi lovvo”.

Ma ai fan non sfugge un dettaglio che scatena le polemiche: nella foto pubblicata da Caterina Balivo si vede il marito alla guida dell’auto con le cuffie. Secondo alcuni, Guido Maria Brera avrebbe violato le regole stradali. Ma la conduttrice ha messo a tacere tutti rispondendo alle critiche: “No, era per quei 5 minuti”.

