Brad Pitt ha una nuova fidanzata: il suo nome è Sat Hari Khalsa

Brad Pitt è di nuovo innamorato. L’attore di C’era una volta… a Hollywood ha una nuova fidanzata e il suo nome è Sat Hari Khalsa.

La nuova fiamma di Pitt è una designer di gioielli e una guru spirituale, una professione che si allontana di gran lunga da Angelina Jolie e Jennifer Aniston (entrambe sue ex).

50 anni, bionda con occhi azzurri, Sat Hari Khalsa è nata negli Stati Uniti ma ha vissuto tanti anni in India, frequentando un collegio fino ai 18 anni.

L’ex di Angelina Jolie è stato immortalato in uno scatto insieme alla sua nuova fiamma, come riportato dal settimanale Chi. L’attore ha partecipato all’after party del film Ad Astra (dal 26 settembre 2019 al cinema) insieme alla designer di gioielli.

Brad Pitt e Sat Hari Khalsa: è nata una storia d’amore?

Brad l’avrebbe conosciuta al Silverlake Conservatory of Music Gala, un evento annuale organizzato dai Red Hot Chili Peppers, nell’ottobre 2018 (al punto che di lei disse: “È molto forte e mi piace come ragiona), ma la frequentazione sarebbe partita da poche settimane.

Soltanto negli ultimi mesi, Pitt era stato avvistato in compagnia della collega Charlize Theron, ma pare che a far battere nuovamente il suo cuore sia stata proprio Sat Hari.

Nessuna conferma arriva dai due piccioncini. Alcuni magazine americani sono convinti che tra l’attore di Ad Astra e la guru spirituale ci sia del tenero, altri invece affermano che a unirli è una pura e semplice amicizia, ben lontana da un coinvolgimento sentimentale.

Pare che nell’ultimo periodo, Sat sia stata molto vicina a Brad Pitt per aiutarlo nel suo viaggio spirituale lontano dall’alcool. “Gli sta fornendo una guida ed è stata una piacevole boccata d’aria fresca e spiritualità nella sua vita”, ha raccontato una fonte a E! News.

Con due divorzi alle spalle (prima la Aniston, poi la Jolie), Brad Pitt si dà ancora da fare in quel di Hollywood, allora perché non rianimare anche la sua vita sentimentale? Il suo cuore batte davvero per Sat Hari Khalsa o è soltanto un malinteso?