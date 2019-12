Bella Thorne, la provocazione in uno scatto che fa impazzire i fan

Quest’anno si è parlato molto di Bella Thorne. La giovane attrice, quest’anno anche regista grazie a Pornhub, salta di gossip in gossip per via della sua relazione con il Benji del duo Benji e Fede. Ma, questa volta, è stato uno scatto sensuale ad aver infiammato il pettegolezzo del web.

Soltanto qualche giorno fa, Bella Thorne aveva cinguettato su Twitter: “Il mio ragazzo si lamenta perché si eccita troppo quando è vicino a me” e, a distanza di poco tempo, ha pubblicato su Instagram una serie di fotografie che la ritraggono in uno striminzito bikini.

Senza un filo di trucco, Bella sfoggia un piccolo fiore appoggiato sulla spalla: “Dolce piccolo fiore solitario”, scrive l’ex stella della Disney, e poi aggiunge: “Sì, lo so che il mio seno è grande, ma guardate anche quel piccolo fiorellino”.

Una provocazione che ha immediatamente colpito nel segno. Ma è pur vero che gli scatti diffusi da Bella Thorne sul proprio account Instagram in genere hanno sempre un tocco di malizia.

L’attrice è dichiaratamente pansessuale, il che significa che è attratta dalle persone indipendentemente dalla loro identità di genere. Il suo esordio alla regia, realizzato con PornHub, l’ha vista realizzare il film “Her & Him” e, per questo, ha ricevuto persino un premio.

“Amo amare due persone alla volta nella stessa stanza”, Bella Thorne