Belen Rodriguez, festa per il compleanno di Cecilia: “Alla faccia del Covid”

“Alla faccia del Covid abbiamo ballato lo stesso”: è bufera su Belen Rodriguez, la quale ha postato su Instagram una serie di stories che la ritraggono mentre balla con la sorella Cecilia in occasione della festa di compleanno di quest’ultima.

La showgirl è la sorella si sono subito attirate le critiche dei follower, che hanno ricordato come in zona rossa sia proibito ospite persone non conviventi.

Le due non hanno ancora risposto, ma non è escluso, in realtà, che le sorella Rodriguez stiano passando il lockdown sotto lo stesso tetto e che quindi i loro festeggiamenti siano del tutto leciti.

Sui profili social di entrambe sono state postate le immagini di Cecilia mentre spegne le candeline sulla torta e quelle di Belen e Cecilia, mentre si lasciano andare a danze sfrenate. “Alla faccia del Covid, abbiamo ballato lo stesso” ha anche scritto Belen Rodriguez nella didascalia della storia.

Immagini che, come detto, hanno fatto infuriare i fan che hanno rilasciato commenti molto duri. “Ve ne fregate del Covid, nel giorno della memoria delle vittime” ha scritto qualcuno, mentre un altro utente ha affermato: “Noi a casa e voi festeggiate, ci avete deluso”.

