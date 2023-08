Belen Rodriguez e Stefano De Martino, l’indiscrezione: “È una strategia”

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non ci sarebbe nessuna crisi in atto: a lanciare l’incredibile indiscrezione è il giornalista Alberto Dandolo.

L’esperto di gossip, infatti, sostiene su Oggi di aver parlato con persone vicine alla showgirl argentina e al conduttore partenopeo, le quali avrebbero assicurato che la loro non è che una “strategia mediatica attuata dalla coppia finalizzata ad alzare le quotazioni di entrambi sul mercato tv e pubblicitario”.

Ad oggi di conferme non ve ne sono. Ufficialmente i due non hanno mai parlato del loro rapporto anche se i segnali inviati da entrambi nelle ultime settimane sui social facevano pensare a una separazione.

L’ultimo “messaggio” in ordine di tempo lo ha inviato Belen Rodriguez che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un filmato in cui si vedono diversi cervi con le corna lunghe e ramificate.

Belen Rodriguez non ha aggiunto altro, ma, il riferimento alle corna, ovvero al presunto tradimento di Stefano De Martino, è abbastanza evidente. Non a caso uno dei primi commenti che si leggono è quello dell’ex gieffina Guendalina Canessa che scrive: “Corna in libertà”.

Al tempo stesso, Stefano De Martino aveva postato un video in cui si sentiva una voce femminile, non di Belen, che secondo alcuni apparteneva alla nuova presunta fiamma dell’ex ballerino di Amici.