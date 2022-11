Aurora Ramazzotti e la gravidanza, la richiesta d’aiuto ai follower: “Mi succede tutte le notti, è normale?”

Aurora Ramazzotti chiede consigli ai follower sulla sua gravidanza

Aurora Ramazzotti vive la sua gravidanza chiedendo anche consigli ai suoi follower: la figlia di Eros e Michelle Hunziker, infatti, ha confessato di non dormire più serenamente da quando è incinta, interrogando i suoi seguaci se questa cosa fosse normale.

“Da quando sono incinta faccio incubi tutte le notti – ha scritto Aurora Ramazzotti sul suo profilo Instagram – Tutte le paure che non si manifestano di giorno me le ricorda il mio inconscio di notte. Poi svegliandomi tre, quattro, volte per andare in bagno o ne ricomincio uno nuovo oppure faccio il sequel di quello appena finito. È normale?”.

Poco dopo, Aurora Ramazzotti ha pubblicato tutti i messaggi ricevuti dai suoi follower, commentando: “A quanti pare è cosa comune”.

Diversi utenti, infatti, hanno tranquillizzato la giovane scrivendole: “Si tratta di una cosa normalissima e che fa parte della nuova vita che sta per cominciare”.

“Anche a me succedeva all’inizio” ha scritto un’utente, mentre un’altra donna ha scritto: “È normalissimo, idem dopo la nascita. Dopo aver partorito non ho più potuto vedere un film thriller o horror. La sensibilità conscia e inconscia cambia e non ti riconosci più, in compenso sviluppi un altro tipo di forza”.