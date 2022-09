Aurora Ramazzotti ironizza sulla sua gravidanza e conferma: “Si, sono incinta” | VIDEO

Aurora Ramazzotti ironizza sulla sua gravidanza: “Si, sono incinta”

Ormai non ci sono più dubbi: Aurora Ramazzotti è incinta. A confermarlo è stata lei stessa in un video postato sul suo profilo Instagram in cui ha ironizzato, insieme al fidanzato Goffredo Cerza, su tutte le indiscrezioni circolate sulla sua gravidanza già dal lontano 2016.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

“Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così!” ha scritto la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che quindi diventeranno presto nonni.

“A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene” ha aggiunto Aurora Ramazzotti.

La notizia, svelata dal settimanale Chi, circolava ormai da tempo, ma non era stata né smentita né confermata dalla diretta interessata, che anzi aveva ironizzato sui rumors.

E tra i commenti al video postato da Aurora, c’è anche quello di mamma Michelle che ha scritto: “Finalmente nonna, vi amo!!!”.