La commovente dedica di Aurora Ramazzotti al fidanzato Goffredo

Aurora Ramazzotti innamoratissima: la dedica al fidanzato commuove il web

Che Aurora Ramazzotti sia una ragazza sensibile e romantica, oltre che ironica, abbiamo imparato a capirlo da tempo, ma stavolta la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è superata con una dedica al fidanzato che ha commosso il web.

Aurora e Goffredo Cerza sono fidanzati ormai da tre anni. Inseparabili, i due continuano a scriversi messaggi d’amore pubblici che dimostrano sempre più il legame fortissimo che li unisce. Nell’ultimo post su Instagram, la giovane figlia d’arte scrive una profonda e commovente dedica al suo Goffredo e in una manciata di ore riesce a raccogliere migliaia migliaia di like e commenti da parte dei suoi followers.

“Ti regalo la mia fragilità. La mia consueta insicurezza. Ti dedico il mio lato peggiore, quando bussa alla porta e non sa tacere. Di quello non vado fiera, ma sappi che lo custodisco con gelosia. E ti affiderei la mia anima se avesse una forma concreta; so che sapresti esattamente cosa farne”, scrive nel lungo post Aurora Ramazzotti.

“Ti lascerei i miei occhi, solo per un giorno, così da farti vedere che con te al mio fianco c’è il sole anche quando piove. E se te ne vai il grigio di questa città è sempre un po’ più freddo. So che mi sentirò scoperta, in cerca del tuo calore, finché non tornerai, finché non ti raggiungerò”, si legge in conclusione.

Il messaggio accompagna una foto dolcissima, in bianco e nero, di Aurora e Goffredo che si scambiano un bacio dolce in ascensore. Un momento intimo e privato che la giovane showgirl ha voluto condividere sul web. Goffredo Cerza ha risposto alla dedica di Aurora con un semplice ma intenso “Ti amo”. Accanto, una faccina che piange (commossa) e un cuore rosso. Il loro amore è destinato a durare.

Potrebbero interessarti Eros Ramazzotti e Carolina Stramare: tutta la verità sulla loro storia Giulia De Lellis e Belen Rodriguez ai ferri corti, ma Iannone non c’entra Emily Ratajkowski indossa solo una canottiera bianca: la nuova foto è “da censura”